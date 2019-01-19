مصادر سورية:المحققون توصلوا إلى هوية أحد المتورطين في تفجير

أنسامد - 19 يناير /كانون الثاني/ - كشفت مصادر سورية، اليوم السبت، النقاب عن أن المحققين في عملية التفجير التي استهدفت دورية لقوات التحالف الدولي في مدينة "منبج" شمال سوريا توصلوا إلى هوية الشخص الذي أوصل الانتحاري إلى مكان التفجير، وهرب منه قبل لحظات من الهجوم.



وقالت المصادر السورية - حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكي - "ظهر الشخص نفسه في الشريط المصور بكاميرات المراقبة بمحيط المكان الذي وقع فيه التفجير".وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن في وقت سابق ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع يوم الأربعاء الماضي في مدينة منبج السورية إلى 19 شخصا، بالإضافة إلى إصابة العشرات في صفوف قوات سوريا الديمقراطية.وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الذي وقع داخل مطعم وسط مدينة منبج الخاضعة لسيطرة مقاتلين عرب وأكراد في شمال سوريا.



