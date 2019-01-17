رئيس ايني يزور مصر

انسامد - 17 يناير - كانون ثاني - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى وزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع شركة (إيني) الإيطالية للبترول، وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها..



وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول التي تعمل بها الشركة في مصر.



وأعرب الرئيس السيسي - اثناء استقباله، لكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة (إيني)، عن التطلع لمواصلة الشركة للتوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر من أجل التوصل إلى اكتشافات جديدة، أخذا في الاعتبار ما يتوفر بقطاع الطاقة في مصر من آفاق رحبة، وفي ضوء تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، والذي يتخذ من القاهرة مقرا له.



وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء جاء في إطار المتابعة الدورية للتقدم الذي تحرزه الشركة الإيطالية في أعمالها بمصر، حيث استعرض رئيس شركة (إيني) تطور أنشطة الشركة، موضحا أن إنتاج حقل "ظهر" يسير وفقا للتوقيتات المقررة، ونوه بالتقنيات عالية المستوى التي تستخدمها الشركة خلال عملية الاستخراج بما يسهم في تحسين إنتاجية الحقل.



