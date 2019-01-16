ليبيا:عملية عسكرية لدحرالارهابيين في مناطق الجنوب الغربي

انسامد - 16 يناير - كانون ثاني - أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر انطلاق عملية عسكرية شاملة في مناطق الجنوب الغربي ، لدحر التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية.



وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة - في بيان أوردته (بوابة الوسط) الليبية - أن العملية العسكرية تهدف لحماية وتأمين سكان مناطق الجنوب الغربي من الإرهابيين سواء من تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة الإرهابيين والعصابات الإجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية.



اشار البيان الي ان تحرك الجيش جاء لدحر هذه التنظيمات التي تمارس أبشع أنواع الجرائم من خطف وقتل وابتزاز وتهريب وتعمل مع دول أجنبية على تهديد الهوية الليبية ومستقبل البلاد.



