ليبيا تقاطع قمة بيروت الاقتصادية بسبب التهديدات وحرق العلم

أنسامد - 14 يناير /أنسامد/ - أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، الاثنين، أن بلاده قررت "مقاطعة" القمة الاقتصادية العربية التي يستضيفها لبنان نهاية هذا الأسبوع، مبديا أسفه لـ"أفعال سلبية" بدرت من الدولة المضيفة، ودفعت الحكومة الليبية إلى اتخاذ هذا القرار.



وأكد السراج في بيان قرار "مقاطعة هذا المؤتمر والامتناع عن المشاركة في أعماله، بعدما تبين لها أن الدولة المضيفة، لم توفر المناخ المناسب وفق التزاماتها والأعراف والتقاليد المتبعة لعقد مثل هذه القمم".



وكانت مجموعات من حركة "أمل" الشيعية في بيروت، قامت بحرق العلم الليبي، احتجاجا على دعوة ليبيا للمشاركة في القمة الاقتصادية التي ستنعقد ببيروت في العشرين من كانون الثاني/ يناير الجاري.



وعلى طول الطريق البحري، نزع أنصار "أمل" في بيروت، أعلام ليبيا، واستبدلوها بعلم الحزب، الذي يتهم طرابلس بالتستر على اختفاء المرجع الشيعي موسى الصدر.



وأصدرت "ألوية الصدر" كما أطلقت على نفسها، بيانا هددت فيه الوفد الليبي في حال حضوره، بما لا يحمد عقباه.



وقالت الألوية إن دعوة رئيس الجمهورية ميشيل عون للوفد الليبي تعنيه فقط، ولا تعني أتباع موسى الصدر.



وكان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، احتج على دعوة الوفد الليبي إلى القمة الاقتصادية التي ستنعقد في بيروت، على خلفية تحميل النظام الليبي مسؤولية اختفاء الإمام موسى الصدر منذ 1978.



وأيضا دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى تأجيل القمة الاقتصادية العربية المقررة في وقت لاحق هذا الشهر في بيروت، في ما أرجعه إلى فشل البلاد في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.



