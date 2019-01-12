مصر:مقتل ٦ إرهابيين في منطقة جبلية علي طريق أسيوط/ سوهاج

أنسامد - 12 يناير /كانون الثاني/ - أعلنت وزارة الداخلية مقتل ٦ من العناصر الإرهابية وبحوزتهم أسلحة، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوى الغربي.



وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه استمرارا لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تستهدف تقويض الأمن والإستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، اضطلع قطاع الأمن الوطني، بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية، بالعديد من العمليات التمشيطية بأماكن تردد وتمركز العناصر الإرهابية، خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي، والتي يسعى هؤلاء العناصر لإتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاهم العدائية.



وكشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوى الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة، وإتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.



وتم مداهمة الخور المشار إليه فجر اليوم، وحال إتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مقتل (6) من العناصر الإرهابية، وتم العثور بحوزتهم على ( 4 بنادق آلية عيار 7,62×39 ، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات، عبوة ناسفة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية) .



واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.



