ليبيا: النائب العام يأمر بالقبض على 6 ليبيين

انسامد - 4 يناير - كانون الثاني - أصدر مكتب النائب العام الليبي أمرا بالقبض على 6 ليبيين بينهم القيادي السابق في الجماعة المقاتلة عبد الحكيم بلحاج وآمر حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى السابق إبراهيم جضران ورئيس غرفة ثوار ليبيا شعبان هدية، بالإضافة إلى 31 من عناصر المعارضة السودانية والتشادية.



وأشار قسم التحقيقات بمكتب النائب العام إلى أن المذكورين ورد ذكرهم في "التحقيقات الجارية بخصوص الهجوم من قبل مجموعات مسلحة على الحقول والموانئ النفطية والهجوم على قاعدة تمنهنت".



ووفقا لموقع "الوسط" الليبي، وردت أسماء 3 ليبيين آخرين هم علي الهوني ، مختار رخيص وحمدان أحمد حمدان.



واستندت أوامر القبض أيضا لبلاغات حول "الاستعانة ببعض عناصر المعارضة السودانية والتشادية والاشتراك معها في القتال الدائر بين بعض القبائل الليبية وارتكاب جرائم قتل وخطف وحرابة في الجنوب الليبي".



