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عودة أكثر من 1200 لاجئ إلى سوريا من لبنان والأردن
خلال الـ24 ساعة الماضية
    أنسامد - 31 ديسمبر / كانون الأول / - أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين عن عودة 1294 لاجئا إلى سوريا من لبنان والأردن خلال الـ24 ساعة الماضية.

    وذكر بيان للمركز، اليوم الاثنين، أن من بين هؤلاء اللاجئين عاد من لبنان 398 شخصا (120 امرأة و203 أطفال) عبر معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و896 لاجئا ( 269 امرأة و457 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب". وأضاف البيان أن 446 نازحا عادوا إلى أماكن إقامتهم الدائمة في سوريا.

    وأشار إلى أنه خلال الـ24 الماضية نفذت مؤسسة أحمد قاديروف الخيرية عملية إنسانية في محافظة إدلب، حيث جرى توزيع 100 بطانية وطنا من الخبز، بالإضافة إلى تقديم مساعدات طبية لـ 237 من السكان في الصالحية وإدلب. وأوضح البيان أن وحدات سلاح المهندسيين السوريين تواصل إزالة الألغام من الأراضي والمرافق داخل سوريا، حيث تم خلال الــ24 ساعة الأخيرة تطهير نحو 10.7 هكتار من الأراضي وإبطال مفعول 27 عبوة ناسفة.

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