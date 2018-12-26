الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي على مقر الخارجية الليبية

أنسامد - في 26 ديسمبر /كانون الأول/ - أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.



واكد الأزهر الشريف -في بيان اليوم الأربعاء- رفضه القاطع لكافة الأعمال الإرهابية التي تسفك دماء الأبرياء وتروع الآمنين، مشددا على ضرورة أنَّ يعمل المجتمع الدولي بإرادة جادة للقضاء على أسباب الإرهاب ومقوماته ومصادر تمويله، وأن يوحد الجهود لمواجهة التنظيمات الإرهابية وتخليص العالم من آفاتها وشرورها.



كما تقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي لليبيا الشقيقة ولأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.



