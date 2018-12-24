ماكرون ينتقد قرار ترامب بالانسحاب من سوريا

انسامد - 24 ديسمبر - كانون اول - انتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسحب القوات الأمريكية من سوريا، مشددا القول على أن "الحليف يجب أن يكون محل ثقة".



وقال، متحدثا من العاصمة التشادية نجامينا، "أشعر بأسف شديد إزاء القرار" الذي اتخذه ترامب بشأن سوريا.وقد أمر ترامب الأسبوع الماضي بسحب مجمل القوات الأمريكية من سوريا، قائلا إن تنظيم الدولة الإسلامية قد هُزم، فضلا عن إجراء تخفيض كبير في عديد القوات العسكرية الأمريكية في أفغانستان.



وقال ماكرون "أن تكون حليفا يعني أن تقاتل جنبا إلى جنب"، مضيفا أن فرنسا تفعل ذلك مع تشاد في قتال الجماعات المسلحة الجهادية.



وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره التشادي إدريس ديبي "على الحليف أن يكون محل ثقة وأن ينسق مع الحلفاء الآخرين".



وامتدح ماكرون وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الذي استقال الخميس الماضي في أعقاب إعلان ترامب عن سحب القوات من سوريا.



من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إنه أجرى مكالمة هاتفية "مثمرة" مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.



وقال أردوغان على حسابه على تويتر "أجرينا اليوم مكالمة هاتفية مثمرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توافقنا فيها على تعزيز التنسيق بين بلدينا في العديد من القضايا انطلاقا من العلاقات التجارية إلى المستجدات في سوريا، وآمل أن تحمل الخير لبلدينا ولمنطقتنا".



وقد أعلن الرئيس ترامب الأربعاء الماضي قرارا مفاجئا بسحب القوات الأمريكية من سوريا، البالغ قوامها 2000، مشددا على أن تنظيم الدولة الإسلامية قد هُزم هناك.



وبدت هذه الخطوة على خلاف مع كثير من وجهات النظر داخل الإدارة الأمريكية نفسها، كما لقيت انتقادات من بعض الحلفاء الدوليين للولايات المتحدة.



وساعدت القوات الأمريكية في تطهير كثير من المناطق بشمال شرق سوريا من تنظيم الدولة الإسلامية، لكن مازالت هناك جيوب لمقاتليه.



ولم يقدم البيت الأبيض جدولا زمنيا للانسحاب، لكن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلت عن مسؤولين عسكريين قولهم إن ترامب يريد الانتهاء منه في غضون 30 يوما.



