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كبار المسئولين في الاتحاد من أجل المتوسط يجتمعون في برشلونة
    انسامد - 12 ديسمبر - كانون اول - من المقرر أن يعقد كبار المسئولين بالدول ال"٤٣" الأعضاء في "الاتحاد من أجل المتوسط " ومن بينها مصر ، اجتماعا ، يوم / الإثنين / المقبل في مدينة "برشلونة " الإسبانية - حيث مقر الاتحاد.

    يذكر أن اجتماعات كبار المسئولين بوزارات الخارجية بالدول الأعضاء، في "الاتحاد من أجل المتوسط " ، - والتي تعقد بصفة دورية - تقوم بالإشراف على عمل الاتحاد ، والتنسيق فيما بينهم، كما يقرون خلال اجتماعاتهم الميزانية ـ وبرنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد . كما تناقشن الاجتماعات مقترحات المشاريع المقدمة من الأمانة العامة للموافقة عليها . جدير بالذكر أن مسئولي "الاتحاد من أجل المتوسط " يتخذون قراراتهم بتوافق الآراء.

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