كبار المسئولين في الاتحاد من أجل المتوسط يجتمعون في برشلونة

انسامد - 12 ديسمبر - كانون اول - من المقرر أن يعقد كبار
المسئولين بالدول ال"٤٣" الأعضاء في "الاتحاد من أجل المتوسط " ومن
بينها مصر ، اجتماعا ، يوم / الإثنين / المقبل في مدينة "برشلونة "
الإسبانية - حيث مقر الاتحاد.
يذكر أن اجتماعات كبار المسئولين بوزارات الخارجية بالدول الأعضاء،
في "الاتحاد من أجل المتوسط " ، - والتي تعقد بصفة دورية - تقوم
بالإشراف على عمل الاتحاد ، والتنسيق فيما بينهم، كما يقرون خلال
اجتماعاتهم الميزانية ـ وبرنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد .
كما تناقشن الاجتماعات مقترحات المشاريع المقدمة من الأمانة العامة
للموافقة عليها .
جدير بالذكر أن مسئولي "الاتحاد من أجل المتوسط " يتخذون قراراتهم
بتوافق الآراء.