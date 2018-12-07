السعودية: إطلاق أول قمرين صناعيين من صنع محلي

أنسامد - 7 ديسمبر/ كانون الأول - أطلقت المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الجمعة، بنجاح قمرين صناعيين إلى الفضاء.



ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، انطلق القمران "سعودي سات 5 أ" و"سعودي سات 5 ب" على متن الصاروخ (Long March 2D) في منصة الإطلاق، من قاعدة جيوغوان في الصين، في تمام الساعة 12:12 ظهرا بتوقيت بكين.



وسيتم الاستفادة من هذين القمرين في تزويد الجهات الحكومية بالصور الفضائية عالية الدقة التي تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وذلك لاستخدامها في شتى مجالات التنمية الوطنية.



وستتم إدارة وتشغيل القمرين من محطة تحكم متطورة تقع في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض. وأضافت الوكالة أن هذا الانجاز يأتي كمحصلة للجهود التي بذلتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على مدى سنوات في نقل وتوطين وتطوير العديد من التقنيات المتقدمة ومنها تقنيات الأقمار الصناعية وبناء الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات وإنشاء البنى التحتية المتطورة، مما مكن المدينة من تطوير وتصنيع القمرين الصناعيين "سعودي سات 5أ" و "سعودي سات 5ب" في معاملها بأيادٍ وطنية.



