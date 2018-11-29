منظمات تطالب بعدم إرسال مهاجرين عالقين بالمتوسط الي ليبيا

انسامد - 29 نوفمبر - تشرين الثاني - دعت مجموعة من 13 منظمة غير حكومية مالطا وبلدان أخرى بالاتحاد الأوروبي إلى عدم إرسال 12 مهاجرًا أنقذتهم سفينة صيد من مياه البحر المتوسط شمال ليبيا الخميس الماضي.



ولا تزال سفينة الصيد عالقة في وسط البحر المتوسط تنتظر قرارًا بشأن موقع إنزال المهاجرين على متنها.



وبحسب جريدة «مالطا توداي» المالطية فقد قالت مجموعة «دونت ليت ذيم درون» المؤلفة من عدة منظمات غير حكومية إنها تشعر بالقلق للغاية من التقارير بشأن المفاوضات الجارية منذ عدة أيام بين الاتحاد الأوروبي وليبيا بشأن إمكانية إنزال المهاجرين في ليبيا.



وأضافت المجموعة أن «إعادة المهاجرين واللاجئين المنقذين إلى ليبيا قد تعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الأوروبي»، وقالت إن القانون البحري الدولي يُلزم بإرسال الأشخاص الذين يجري إنقاذهم من البحر إلى مكان آمن.



ولفتت المنظمات إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت في سبتبمر الماضي إنها لا تعتبر ليبيا تلاقي المعايير الخاصة بأن تكون مكانًا آمنًا لإنزال المهاجرين بعد إنقاذهم من البحر.



وطالبت المنظمات مالطا وإيطاليا وإسباينا لضمان أن المهاجرين الذي يجري إنقاذهم لا يرسلون إلى ليبيا تحت أي ظرف كان، وأن يجددوا تأكيدهم على التزامهم بحقوق الإنسان الأساسية.



