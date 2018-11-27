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مصر:السيسي يستقبل ولي العهد السعودي بالقاهرة
    أنسامد 27 نوفمبر/ تشرين الثاني - استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الاثنين، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل للقاهرة في زيارة تستغرق يومين.

    وتأتي زيارة ولي العهد السعودي لمصر في إطار جولة عربية شملت حتى الآن الإمارات والبحرين.

    وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

    كما ستتناول الزيارة التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

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