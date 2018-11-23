سفير فرنسا لدي إيطاليا: لا يوجد تنافس حول الملف الليبي

أنسامد 23 نوفمبر/ تشرين الثاني - قال السفير الفرنسي لدي إيطاليا، كريستيان ماسيت ، خلال منتدى ANSA إن المؤتمر الذي عُقد في باليرمو حول ليبيا أظهر أنه لا يوجد تنافس بين إيطاليا وفرنسا حول الملف الليبي.



وأضاف أن فرنسا كانت بجانب إيطاليا ويتشاركان هدف تحقيق الاستقرار الضروري للشعب الليبي، مشيرا إلي أن البلدين يعملان معا.



وأضاف السفير الفرنسي "التنافس لم يكن موجودًا حتى قبل باليرمو" ، مشددًا على أن المؤتمر كان "مفيدًا جدًا" لأن المجتمع الدولي والجهات الفاعلة الرئيسية في ليبيا تعهدوا بمتابعة خطة مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة.



