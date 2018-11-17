إصابة عشرات الصحفيين الدوليين والفلسطينيين بالاختناق

أنسامد - في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني/ - أصيب عشرات الصحفيين الدوليين والفلسطينيين اليوم السبت بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة للاتحاد الدولي للصحفيين على حاجز قلنديا الاحتلالي (الفاصل بين الضفة الغربية والقدس) ؛ لمطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام بطاقة الصحافة الصادرة من الاتحاد وتسهيل حرية حركة الصحفيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات بحقهم.



وأصيب خلال المسيرة نقيب الصحفيين ناصر أبوبكر بقنبلة غاز في كتفه وعضو الأمانة العامة للنقابة منال خميس بحالة اختناق شديدة نقلت على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج.



وشدد أبوبكر على ضرورة أن يخرج اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين بموقف واضح من جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، وفضح الرواية المزيفة التي يريدها الاحتلال.



ومن جهته..أكد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين فيلب لوريونت أن اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين في المسيرة يعكس زيف الديمقراطية التي تدعيها دولة الاحتلال..قائلا :"الصحفيون الفلسطينيون ليسوا إرهابيين كما يدعي الإسرائيليون بل هم صحفيون يجب احترامهم وعدم التعرض لهم".



وأوضح أن المسيرة السلمية التي توجهت للحاجز كان هدفها مطالبة الاحتلال باحترام حرية الحركة للصحفيين الفلسطينيين.



