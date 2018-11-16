تونس تؤكد موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

أنسامد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني - أكدت تونس موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ونضال الشعب الفسطيني لاسترداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وشددت وزارة الشؤون الخارجية التونسية - في بيان اليوم /الجمعة/ بمناسبة الذكرى الـ30 لإعلان قيام دولة فلسطين - على التزامها بمواصلة الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الداعية لاستئناف عملية السلام؛ بما يحقق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادارات السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.



وطالبت الخارجية التونسية مجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات الممنهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل ومخططات الاحتلال الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتغيير الحقائق التاريخية والقانونية للقدس وبقية الأراضي المحتلة واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وبناء المستوطنات، في تحدّ صارخ للقرارات الأممية والقوانين والأعراف الدولية.



تعليق الصورة: وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي