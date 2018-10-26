الاردن: ارتفاع ضحايا البحر الميت والديوان الملكي ينكس العلم

انسامد - 26 اكتوبر - تشرين الاول - أعلن الديوان الملكي الأردني، تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان الملكي، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين قضوا في الحادث الأليم بمنطقة البحر الميت بعد أن داهمتهم السيول.



في سياق متصل ، أعلن الدفاع المدني الأردني ارتفاع حصيلة ضحايا حادث البحر الميت إلى 20 قتيلا و35 مصابا حتى صباح اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن البحث مازال جاريا عن آخرين جرفتهم السيول في البحر الميت مساء الخميس.



وأوضح مصدر في الدفاع المدني، أن الضحايا من طلاب مدرسة تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، كانوا في رحلة مدرسية إلى منطقة البحر الميت (50 كلم غرب عمان)، ومن بين القتلى أناس آخرون كانوا يتنزهون في تلك المنطقة السياحية التي يطلق عليها اسم "المياه الساخنة" وداهمتهم السيول، ومن بين الجرحى رجال أمن كانوا يشاركون في عمليات الإنقاذ.



يذكر أن سيولا جرفت، أمس الخميس، حافلة مدرسية بها طلابا ومعلمون في منطقة الأغوار الجنوبية بالأردن قرب البحر الميت، ما أسفر عن مصرع أطفال وفقد العشرات.



