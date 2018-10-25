خلوصي اكار:" تركيا ستشرع في تركيب منظومة الدفاع الصاروخي

انسامد/ومع 25 تشرين الاول أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن تركيب منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400" التي اشترتها تركيا من موسكو، سيبدأ في أكتوبر المقبل، مؤكدا أنها ستعمل بشكل مستقل تماما عن منظومات حلف شمال الأطلسي. وأوضح أكار، في تصريح صحفي، أن العمل جار على انتقاء الأطر التي ستشرف على تركيب المنظومة في تركيا، لتنتقل مطلع العام المقبل إلى روسيا للتدرب على أعمال البناء. وأكد أكار أن مخاوف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الخصوص، لا مبرر لها، مسجلا "لن يكون هناك أي تحرش أو إخلال لعمل منظومات الناتو، ولن نسمح بذلك، فشراء تركيا للمنظومة الروسية لم يكن خيارا بل كان ضرورة". وأوضح أن شراء تركيا للمنظومة الروسية نابع من حاجتها لمثل هذه المنظومات المتطورة، نظرا للتهديدات الجوية والصاروخية الحقيقية التي تحيط بالبلاد. وأضاف "نبذل جهودا مضاعفة لردع هذه التهديدات، ولقد تواصلنا مع العديد من الدول لشراء منظومات دفاعية جوية، ومن هذه الدول الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا، وبالنتيجة تم التوصل إلى اتفاق مع روسيا". وأشار إلى أن قيادة القوات الجوية التركية تعمل على تحديد الأماكن التي يتوجب تركيب المنظومة فيها. وأضاف أكار أن السبب الرئيسي لشراء "إس 400" هو توفير الحماية لـ 81 مليون مواطن تركي، ومنع وصول الصواريخ والتهديدات الجوية إلى الأراضي التركية، مؤكدا أن تركيا لا تريد أن تكون دولة مستهلكة لمثل هذه المنظومات، بل ترغب في أن تكون مصنعة ومنتجة لها أيضا