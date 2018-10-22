ليبيا:حث البرلمان الإيطالي لفتح القنصلية الإيطالية في بنغازي

انسامد - 22 اكتوبر - تشرين الاول - استعجل عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الصالحين عبدالنبي الغيثي، البرلمان الإيطالي لإعادة فتح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بموجب اتفاقية الصداقة الموقعة بين حكومتي البلدين منذ العام 2008.



قال الغيثي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «اللجنة خاطبت البرلمان الإيطالي بضرورة فتح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي في أسرع وقت ممكن لإثبات حسن النية مع كافة الأطراف السياسية في ليبيا».



وأضاف الغيثي «خاطبت بصفتي المكلف بالساحة الأوروبية وعضو بلجنة الخارجية بالمجلس البرلمان الإيطالي بتفعيل كافة الاتفاقات المبرمة ما بين البلدين سنة 2008 والتي منها تنفيذ الطريق البديل من إمساعد إلى رأس أجدير ومستشفى الأطراف الصناعية وكافة بنود الاتفاقية التى أبرمت لتعويض ليبيا عن فترة الاحتلال الإيطالي لليبيا».



وشدد على أنه «يجب على السفير الإيطالي لدى ليبيا أن يعمل مع كافة مناطق ليبيا والوقوف مع قيادة الجيش في محاربة الإرهاب والتطرف وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي بأي صورة من الصور»، مطالبا إياه «أن يشرف وينسق لتنفيذ كافة الاتفاقات لضمان حسن النية الإيطالية مع ليبيا حكومة وشعبا».



الصورة للسفارة الايطالية في طرابلس