وزير الخارجية الفرنسي يقوم بزيارة عمل إلى تونس

انسامد - 19 اكتوبر - تشرين الاول - يقوم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بزيارة عمل إلى تونس يومي 21 و22 أكتوبر الجاري بدعوة من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.



وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها إن تلك الزيارة تمثل فرصة لاستعراض تطور التعاون الثنائي التونسي الفرنسي في مختلف المجالات وسبل تعزيز آليات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ولمواصلة المشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الوضع في ليبيا.



كما ستمكن هذه الزيارة من متابعة تفعيل الإتفاقات الثنائية المبرمة بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس في 31 يناير 2017 والاول من فبراير 2018، والاعداد للفعاليات المزمع تنظيمها عام 2019 وخاصة الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي ومنتدى الأعمال التونسي الفرنسي.



وبالإضافة إلى جلسة العمل التي ستجمعه بوزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، من المنتظر أن يجري الوزير الفرنسي مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين التونسيين حول تنشيط ودعم آليات التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الاستثمار والسياحة والثقافة والتعليم العالي والتكوين المهني وتكنولوجيات الاتصال.



