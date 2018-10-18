جريدة روسية:ليبيا ليست سورية والوجود العسكري لا يلبي مصالحنا

انسامد - 18 اكتوبر - تشرين الاول - نشرت صحيفة «برافدا رو»، الروسية، مقالًا حول أفق الوجود الروسي في ليبيا، وما وصفته بـ«لعبة بريطانيا في إخافة العالم من خطط روسيا لا وجود لها»، وقالت فيه إن الجميع يهتم بخطط الكرملين المستقبلية في هذه المنطقة، فبالنسبة لكثيرين، من المهم معرفة ما إذا كانت ليبيا ستصبح مكانًا جديدًا لوجود روسي عسكري دائم.



ونقلت الصحيفة الروسية عن كبير المحاضرين في قسم العلوم السياسية بالمدرسة العليا للاقتصاد، غريغوري لوكيانوف قوله، إن «ليبيا، خلاف سورية، اليوم ليست منطقة لمصالح روسيا الحيوية. فتعزيز الوجود العسكري للقوات النظامية الروسية لا يلبي المصالح السياسة الروسية، لا في ليبيا ولا في شمال إفريقيا ككل، لأن هذه الآلية تضر بأهداف القيادة الروسية في الاتجاه الليبي».



وأضاف لوكيانوف، أن الشركات العسكرية الخاصة في جميع أنحاء العالم تُستخدم في الغالب لإعداد الكوادر، وحماية بعض المواقع والأفراد، والاستطلاع، وحتى تنفيذ عمليات خاصة، مشيرًا إلى أن «وضعها القانوني في الواقع دولي، وقد اتخذت روسيا خطوات معينة لاستعادة العقود التي فقدت بسبب الاطاحة بالعقيد القذافي في 2011.



قالت الجريدة إن «ليبيا دولة ذات أهمية بالنسبة إلى روسيا من الناحية الاستراتيجية، فهي تمثل نقطة الانطلاق الرئيسية لتدفقات المهاجرين صوب أوروبا، ومن يملك السيطرة على تلك التدفقات يملك ورقة نفوذ قوية أمام الاتحاد الأوروبي».



وأضافت أن خطوط أنابيب الغاز بغرب أفريقيا، المعروف باسم «غرين ستيم أوالدفق الأخضر» يمرعبر ليبيا إلى إيطاليا، والخط لديه القدرة على نقل حوالي 11 مليار متر مكعب من الغاز، ما يجعله ورقة ضغط أخرى أمام أوروبا.



وقالت إن الحرب في ليبيا، على عكس سورية، قد تكون أكثر ربحًا إذ تستطيع المجموعات المسلحة و المرتزقة الاستفادة من الصادرات النفطيةو تابعت انه ليس بها اثنيات عرقية او ديانات مختلفة مثل سوريا مما يجعل السيطرة علي ليبيا اسهل من سوريا.



