هجرة"المفوضيةالأوروبية تبتعد عن الخلاف الإيطالي-الفرنسي

انسامد - 17 اكتوبر - تشرين الاول - نأت المفوضية الأوروبية بنفسها عن الاتهامات الإيطالية لفرنسا بنقل مهاجرين غير نظاميين سرا إلى الأراضي الإيطالية.



واعتبر المتحدث باسم المفوضية مارجاريتس شيناس أن المسألة تخرج تماما عن سلطة المؤسسات، قائلًا: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين"، وغالبًا ما ترحب المفوضية الأوروبية بالاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدول الأعضاء بشأن نقل مهاجرين غير نظاميين، ولكنها تتحفظ على التعليق على ما تعتبره مشادات أو خلافات ثنائية.



وكانت إيطاليا قد اتهمت عناصر الدرك في فرنسا بنقل مهاجرين غير نظاميين بشكل سري وتركهم بمفردهم في منطقة غابات داخل الأراضي الإيطالية.



وحول هذا الأمر، حذر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني السلطات الفرنسية من مغبة تحويل أراضي بلاده إلى "مخيم للاجئين في أوروبا، منتهكة القوانين والحدود والاتفاقيات"، قائلًا: "نحن مستعدون للدفاع عن شرف وكرامة بلادنا في كل محفل وعلى جميع المستويات، ونطالب بالتوضيح، خاصة من أولئك الذين يوعظونا كل يوم بشأن استقبال المهاجرين".



وأشارت مصادر إعلامية إيطالية إلى أن فرنسا "اعترفت بالخطأ"، ولكن سالفيني سارع بالقول إنه "لا يقبل الاعتذار الفرنسي".



الصورة: مارجاريتس شيناس