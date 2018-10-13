وصول وفد إيطالى للقاهرة لبحث دعم التعاون بين البلدين

انسامد - 13 اكتوبر - تشرين الاول - وصل إلى القاهرة اليوم السبت وفد صناعى وتجارى إيطالى رفيع المستوى يضم ممثلى 24 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم قادما من روما فى زيارة لمصر تستغرق أربعة أيام يبحث خلالها دعم علاقات التعاون فى مجالات الصناعة والتجارة.



وقالت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال الوفد الإيطالى بمطار القاهرة إن زيارة الوفد الإيطالى تأتي فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإيطاليا، وتوطيد الروابط بين الشركات المصرية والإيطالية الصغيرة ومتوسطة الحجم لدفع التعاون التجارى بين البلدين.



ويضم الوفد المكون من 24 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم SMEs عددا من ممثلى الاتحادات والغرف التجارية الإيطالية ويشارك فى تنظيم الزيارة السفارة المصرية لدى إيطاليا والمعهد الإيطالى المتوسطى لآسيا وأفريقيا ISMAA.



وأشارت المصادر إلى أن الشركات الإيطالية متخصصة فى مجالات التشييد والبناء والصناعات الهندسية وإدارة الموارد المائية والخدمات اللوجستية والإستشارات الهندسية والثروة الحيوانية.



ويتضمن جدول زيارة الوفد الإيطالى لمصر المشاركة فى ندوة اقتصادية تنظمها الهيئة العامة للاستثمار لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، وكذلك عرض المزايا التى يوفرها قانون الاستثمار الجديد والمشاركة فى ندوة ثانية ينظمها اتحاد الصناعات المصرى تتضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية بين ممثلى الشركات والهيئات الإيطالية وممثلى الشركات المصرية المناظرة لها، كما سيجتمع أعضاء الوفد الإيطالى بعدد من كبار المسئولين بمختلف الوزارات المصرية المعنية