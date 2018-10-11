مصر تشارك في قمة قادة الطاقةالعالمية 11 أكتوبر بمدينة ميلان

انسامد - 11 اكتوبر - تشرين الاول - تشارك مصر في قمة قادة الطاقة العالمية المقررة اليوم بمدينة ميلان والتي يتم تنظيمها تحت رعاية وزير التنمية الاقتصادية بإيطاليا. تمثل المهندسة صباح مشالي، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الأداء والاتصال السياسي، نيابة عن الوزير الدكتور محمد شاكر، في القمة .



وذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان، اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة من أجل التحول من الشبكة النمطية الحالية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات.



من جانبها، أوضحت المهندسة صباح مشالي، أن هذه القمة تهتم بقضية الطاقة حيث أنها تمثل أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوبِ نحو مستقبل أفضل باعتبارها المحرك الرئيسي لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية، وتعمل على تحقيق طموحاتِ الشعوب التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى توافرِ الإمداداتِ الآمنةِ من مصادرِ الطاقة.



وأضافت أن قمة التحول في الطاقة تمهد الطريق لمنظمات مجلس الطاقة العالمى وقادة الطاقة بالمنطقة من أجل استكشاف مستقبل الطاقة وخلق مجالات للابتكار والتجديد والتعرف على الاستراتيجيات الجديدة التي تدعم التحول الأكبر في الطاقة.



من المقرر أن يتم خلال هذه القمة مناقشة المخاطر والتحديات التي تواجه التحول في الطاقة، بمشاركة أكثر من 200 ممثل من قيادات الطاقة على مستوى العالم، مما يجعل هذه القمة فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر، والخبرات حول كيفية تنفيذ هذه المبادرة.



ومن المنتظر أن يسبق هذه القمة عدد من المناقشات واللقاءات بين القادة والمشاركين في هذا الحدث المهم.



