مجموعة العشرين: النخبة أصبحت نموذجًا عالميًا

النخبة في وثائق السياسات الحكومية لتقديمها يوم الجمعة في بوينس آيرس أصبحت " النخبة" نموذجًا عالميًا في تعزيز النمو والوصول إلى سوق رأس مال الشركات.



وقد ضم منتدى B20 ، وهو منتدى الشركات في دول مجموعة العشرين، النخبة كمثال يحتذى به في وثائق السياسات الحكومية التي سيتم عرضها يوم الجمعة في بوينس ىيريس.



تم إنشاء مجموعة النخبة في عام 2012 في إيطاليا ، وهو برنامج حصري لدعم الاعمال وتنمية رأس المال في سوق لندن للأوراق المالية، بقيادة لوكا بيرانو، كما يساعد الشركات الدولية الصغيرة والمتوسطة في التحضير للاستثمارات الخارجية لتعزيز المرحلة التالية من تطورها و الوصول إلى أسواق رأس المال.



وهي عبارة عن برنامج عملي يقدم للمدراء شبكة من الدعم الشامل والأدوات لتسريع النمو.



كما يتيح للشركات الوصول إلى نظامه الخاص لجمع رأس المال من مجموعة واسعة من المستثمرين.



وقد نما مجتمع النخبة على مدى السنوات الست الماضية ليشمل أكثر من 900 شركة من 32 دولة.



ويبلغ حجم أعمالها أكثر من 66 مليار يورو، ويوظفون حوالي 400الف شخص حول العالم.



تمتلك الشبكة العالمية شراكات في جميع أنحاء أوروبا ، والشرق الأوسط، ودول البحر المتوسط، والولايات المتحدة، والهند ، والصين ، وأمريكا الجنوبية وأفريقيا