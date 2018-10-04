مارين لوبان تلتقي وزير الداخلية الإيطالي الاثنين المقبل

انسامد - 4 اكتوبر - تشرين الاول - تلتقي رئيسة حزب التجمع الوطني
الفرنسي (الجبهة الوطنية سابقا) مارين لوبان، الاثنين المقبل، وزير
الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، بالعاصمة الإيطالية "روما".
ذكر ذلك راديو (فرنسا الدولي) ، دون مزيد من التفاصيل.
وكانت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا قد حثت - في وقت
سابق من الشهر الماضي - الأحزاب الشعبوية في أوروبا على الاتحاد
لمواجهة المؤسسة الليبرالية في الانتخابات الأوروبية المقررة العام
المقبل.
وكانت لوبان قد أكدت - في كلمة أمام أنصار حزب التجمع الوطني الذي
تتزعمه بمدينة (فريجوس) بجنوب فرنسا - أن حزبها سيخوض انتخابات
البرلمان الأوروبي، المقررة في مايو القادم، بالتنسيق مع حلفاء في
حركة (أوروبا الأمم والحريات(.