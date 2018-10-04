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مارين لوبان تلتقي وزير الداخلية الإيطالي الاثنين المقبل
    انسامد - 4 اكتوبر - تشرين الاول - تلتقي رئيسة حزب التجمع الوطني الفرنسي (الجبهة الوطنية سابقا) مارين لوبان، الاثنين المقبل، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، بالعاصمة الإيطالية "روما".

    ذكر ذلك راديو (فرنسا الدولي) ، دون مزيد من التفاصيل.

    وكانت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا قد حثت - في وقت سابق من الشهر الماضي - الأحزاب الشعبوية في أوروبا على الاتحاد لمواجهة المؤسسة الليبرالية في الانتخابات الأوروبية المقررة العام المقبل.

    وكانت لوبان قد أكدت - في كلمة أمام أنصار حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه بمدينة (فريجوس) بجنوب فرنسا - أن حزبها سيخوض انتخابات البرلمان الأوروبي، المقررة في مايو القادم، بالتنسيق مع حلفاء في ‭‭‬‬حركة (أوروبا الأمم والحريات‭‭(‬‬.

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