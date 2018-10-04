مارين لوبان تلتقي وزير الداخلية الإيطالي الاثنين المقبل

انسامد - 4 اكتوبر - تشرين الاول - تلتقي رئيسة حزب التجمع الوطني الفرنسي (الجبهة الوطنية سابقا) مارين لوبان، الاثنين المقبل، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، بالعاصمة الإيطالية "روما".



ذكر ذلك راديو (فرنسا الدولي) ، دون مزيد من التفاصيل.



وكانت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا قد حثت - في وقت سابق من الشهر الماضي - الأحزاب الشعبوية في أوروبا على الاتحاد لمواجهة المؤسسة الليبرالية في الانتخابات الأوروبية المقررة العام المقبل.



وكانت لوبان قد أكدت - في كلمة أمام أنصار حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه بمدينة (فريجوس) بجنوب فرنسا - أن حزبها سيخوض انتخابات البرلمان الأوروبي، المقررة في مايو القادم، بالتنسيق مع حلفاء في ‭‭‬‬حركة (أوروبا الأمم والحريات‭‭(‬‬.



