أضخم مناورة عسكرية جزائرية قرب الحدود الليبية

انسامد - 2 اكتوبر - تشرين الاول - نفذت، قوات برية وجوية جزائرية أضخم مناورة عسكرية بالذخيرة الحية حملت اسم «عاصفة 2018» بمنطقة جانت، قرب الحدود الليبية تحاكي احتمال نشوب معركة عسكرية.



وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية،نشره موقع الوسط الاخباري، فإن وحدات من القوات البرية، والجوية، والدفاع الجوي عن الإقليم، شاركت في «عاصفة 2018»، بميدان الرمي العملياتي جنوب شرق جانت، وذلك بإشراف من رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق احمد قايد صالح، الذي يزور الناحية العسكرية الرابعة، المجاورة للشريط الحدودي الليبي.



وتهدف هذه المناورات، حسب الوزارة، إلى «اختبار جاهزية وحدات قوام المعركة لردع أي طارئ، وإظهار فعالية الإمكانيات القتالية والنارية للمنظومات والمعدات القتالية الحديثة، وإبراز التعاون الوطيد بين مختلف أصناف القوات عند تنفيذ مختلف المهام القتالية».



كما نقل البيان عن الفريق قايد صالح، قوله أمام القيادات العسكرية، قوله إن «نتائج التمارين هي مؤشرات ميدانية فعلية، تمثل بالضرورة المقياس الأساسي لتقييم مدى فعالية تنفيذ برامج التحضير القتالي، على ضوء التطبيق الأمثل لأساليب القتال في ظروف قريبة من الواقع، مع التحكم التام في التجهيزات ومنظومات الأسلحة العصرية».



ويقول مراقبون أن المناورات العسكرية، بحكم إجرائها قرب من الحدود الليبية تحمل رسائل مشفرة إلى جماعات مسلحة في سياق الاحتقان الذي تعيشه العاصمة طرابلس، إذ وضع القائمون على التمرين العسكري احتمال نشوب معركة تصادمية بهدف اختبار جاهزية وحدات قوام المعركة لصد أي طارئ.



وكثف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، من زياراته خلال الأشهر الأخيرة إلى المنطقة الحدودية مع ليبيا أين تتواجد في ورقلة وجانت أكبر وأغنى حقول النفط ومنشآت الغاز بالصحراء الجزائرية.



وتصنف السلطات الجزائرية المنطقة كمصدر التهديد الأمني الكبير القادم من الحدود الليبيةفدفعت بعشرات الالوف من قواتها الي حدودها الشرقية و الجنوبية لتامين حدودها مع مالي و النيجر انطلاقا من تقارير امنية تحذر من تسلل مسلحين و توقع اعمال ارهابية محتملة تستهدف مشروعات للطاقة.



