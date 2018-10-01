المواجهة الأمريكية-الإيرانية "آتية لا محال

انسامد - الاول من اكتوبر - تشرين اول - ابرزت صحف عربية التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من على منصة الأمم المتحدة سعيه لإنشاء تحالف أمني مع دول الخليج الست إضافة لمصر والأردن، لمواجهة النظام في طهران.



ودول الخليج الست هي السعودية والإمارت والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.



وتساءل بعض الكُتّاب حول جدوى ذلك التحالف المزمع، وقال عمر عياصرة في السبيل الأردنية إنه "على ما يبدو أن في جعبة واشنطن أفكارا جديدة لمواجهة إيران" من خلال السعي لإنشاء هذا التحالف.



ويقول وليد شقير في الحياة اللندنية: "على رغم حديثه عن التحالف الاستراتيجي مع دول الخليج ومصر والأردن، من يضمن ألا يخفف ترامب من ضغوطه على إيران وتدخلاتها في المنطقة إذا أعطت طهران ضمانات مباشرة لأمن إسرائيل، الذي هو الهم الرئيس لحاكم البيت الأبيض؟ ومقابل التهديدات لطهران بالمواجهة العسكرية، لردعها عن استخدام مؤيديها لضرب المصالح الأمريكية، فإن الساحات التي يمكن طهران أن تفتعل لواشنطن ضربات فيها بالواسطة، لا تحصى".



ويرى شفيق ناظم في القدس العربي اللندنية أن "حالة الادمان التي يعيشها ترامب تجاه فرض العقوبات يعكس ضعفا".



لكن خيرالله خيرالله يرى في العرب اللندنية أن العقوبات الأمريكية ضد إيران "أدت إلى تحقيق جانب من المطلوب، فقد أفهمت الإيرانيين أنّ بلدهم ليس قوّة اقتصادية قادرة على الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة، ولعل أكثر ما يدل على ذلك انخفاض سعر العملة الإيرانية إلى رقم قياسي بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على إلقاء ترامب خطابه في الأمم المتحدة".



تقول الخليج الإماراتية في افتتاحيتها إن إيران صارت "محاصرة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فمواقفها غير المسؤولة تجاه الأزمات الساخنة التي تشهدها المنطقة لا تزال تلقي بظلالها على المشهد".



وتقول الرياض السعودية في افتتاحيتها إن النظام الإيراني "يعيش أحلك أيامه، وهذا أمر واضح للعيان، فلا هو استطاع تحقيق أوهامه التوسعية في الوطن العربي، ولا هو استطاع تنمية الداخل، فأصبح بين فكي كماشة، لن يستطيع الافتكاك منها، ومما زاد الطينة بلة الحصار الاقتصادي المفروض عليه نتيجة عدم التزامه بالاتفاق النووي".



من جانبه، يقول جمال زهران في القدس الفلسطينية إن ترامب "جاء ليمارس الغطرسة بشدة ويزيد من إغراق المنطقة بالحروب أو التهديد بها ضد إيران، حتى أصبحنا في واقع مأساوي لا ينم عن استقرار يمكن أن يتحقق في وقت قريب أو عاجل".



