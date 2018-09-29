الحبس عامان لعضوة بحركة 6 أبريل لإدانتها بسب وقذف موظفي بنك
الجيش التركي : مقتل 8 أكراد في عملية جوية شمالي العراق
انطلاق النسخة الاولى من المؤتمر الدولي "يوم النخبة"
في بورصة ميلانو وبحضور شبكات دولية تهتم ببرامج النمو
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
فلسطين ، نزاع حول هدم قرية بدوية
بطولة كأس رايدر للجولف في فرنسا
أسبانيا : متظاهرون أمام سجن حيث يوجد 7 مساجين من كاتالونيا
أربعة ضحايا وإثنين مصابين في تحطم طائرة عسكرية بالقرب من أشبيلية - أسبانيا
محكمة إسرائيلية تؤيد هدم قرية الخان الأحمر البدوية
مهرجان حرب الطماطم السنوي في فالنسيا بإسبانيا