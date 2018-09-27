خفر السواحل ينقذ 116 مهاجرا قبالة ساحل زوارة
واشنطن تقرر سحب بعض أنظمة باتريوت من الكويت والبحرين والأردن
انطلاق النسخة الاولى من المؤتمر الدولي "يوم النخبة"
في بورصة ميلانو وبحضور شبكات دولية تهتم ببرامج النمو
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
فلسطين ، نزاع حول هدم قرية بدوية
أسبانيا : متظاهرون أمام سجن حيث يوجد 7 مساجين من كاتالونيا
أربعة ضحايا وإثنين مصابين في تحطم طائرة عسكرية بالقرب من أشبيلية - أسبانيا
محكمة إسرائيلية تؤيد هدم قرية الخان الأحمر البدوية
مهرجان حرب الطماطم السنوي في فالنسيا بإسبانيا
الاحتفال بعيد الاضحي في احدى الحدائق في اسرائيل