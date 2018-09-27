واشنطن تقرر سحب بعض أنظمة باتريوت من الكويت والبحرين والأردن

انسامد - 27 سبتمبر - ايلول - قررت الولايات المتحدة سحب بعض أنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت" من الكويت والبحرين والأردن للتركيز على التهديدات التي تطرحها روسيا والصين.



ووصفت الكويت القرار الأمريكي بأنه "خطوة روتينية"، وقالت إن نظام باتريوت الخاص بها قادر على حماية حدودها. ولم يصدر بعد تعليق من جانب الأردن أو البحرين على هذه الخطوة.



ويستخدم نظام باتريوت لاعتراض الطائرات والصواريخ.



وسيجري سحب أربعة أنظمة دفاعية من الشرق الأوسط: اثنان من الكويت وواحد من كل من الأردن والبحرين.



