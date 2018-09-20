من المسؤول عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس

انسامد - 20 سبتمبر - ايلول - ركزت معظم الصحف العربية، الصادرة اليوم على تجدد الاشتباكات في العاصمة طرابلس وخرق هدنة اتفاق وقف إطلاق النار، وما ترتب عليها من انقطاع التيار الكهربائي على مناطق واسعة غرب وجنوب البلاد.



في جريدة «الحياة» اللندنية تناولت تجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس أمس، لتنهي هدنة هشة توسطت فيها الأمم المتحدة قبل أسبوعين، بعدما قتل أكثر من 60 شخصًا في اشتباكات منذ نهاية شهر أغسطس الماضي. فيما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق رفع حالة التأهب الأمني ورفع أقصى درجات الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر بين جميع الأجهزة الأمنية التابعة لها.



ووصف آمر القوة المشتركة لفض النزاع في طرابلس، أسامة الجويلي، الاشتباكات التي تشهدها العاصمة بأنها «خرق خطير» لاتفاق وقف النار. وقال: «على جميع الأطراف مراجعة حساباتها»، مشيرًا إلى أن «القوة الجديدة المكلفة من المجلس الرئاسي لم تبدأ عملها بعد».



إلى ذلك اهتمت «الخليج» بالحديث عن هوية الأطراف المتقاتلة أمس في العاصمة طرابلس، وسط تبادل الاتهامات بين «قوات الأمن المركزي أبو سليم» و«لواء الصمود» حول الطرف المسؤول عن خرق اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار الموقع تحت إشراف الأمم المتحدة، فيما جددت بريطانيا الدعوة لرعاياها بمغادرة طرابلس وحذرت من اتساع رقعة القتال.



أما جريدة «الأهرام» القاهرية فنقلت بيان الشركة العامة للكهرباء بشأن انقطاع الكهرباء عن غرب وجنوب ليبيا، بما في ذلك العاصمة طرابلس، بعد أن تسبب القتال بين فصائل متناحرة في إصابة دوائر بالهضبة.



واندلع قتال جديد بين جماعات مسلحة لينهى هدنة هشة توسطت فيها الأمم المتحدة قبل أسبوعين، بعد أن لقي أكثر من 60 شخصًا حتفهم في اشتباكات منذ نهاية أغسطس الماضي.



