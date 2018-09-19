الجزائر في اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

أنسامد - 19 سبتمبر/ أيلول/ - يشارك البرلمان الجزائري في أعمال اجتماع لجنة الشؤون السياسية والامن وحقوق الانسان التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي تعقد يوم الأحد القادم بمدينة كالياري الإيطالية.



وقال البرلمان الجزائري -في بيان له اليوم الأربعاء- أنه سيتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول مواضيع مدرجة في جدول الاعمال، أهمها عرض مشروع التوصية المتعلقة بظاهرة الهجرة ووضع اللاجئين في البحر الابيض المتوسط وكذا التطرق الى الوضع السياسي في منطقة البحر الابيض المتوسط وأفاق 2019 .



يضم الوفد البرلماني الجزائري الذي سيشارك في هذا الاجتماع اعضاء دائمين بالجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط وهم نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني هدى طلحة والنائب عبد الله خياط وكذلك عضوي مجلس الامة حود مويسة محمد مدني والسيدة حفيظة بن شهيدة.



