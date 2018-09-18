مسؤول بالبنتاجون : سقوط طائرة روسية بنيران الجيش السوري

انسامد - 18 سبتمبر - ايلول - قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن طائرة روسية أسقطت من قبل الدفاعات الجوية للجيش السوري عن طريق الخطأ.



وقال المسؤول ـ في تصريح لقناة "الحرة" الفضائية الأمريكية اليوم الثلاثاء، " إن الطائرة الروسية سقطت في أجواء اللاذقية بعد أن اعتقد الجيش السوري أنها إسرائيلية ، وأن قيادة القوات الأمريكية تأكدت من سقوط الطائرة الروسية بنيران الجيش السوري".



واختفت طائرة من طراز إيل-20 على متنها 14 عسكريا فوق البحر المتوسط، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس عن وزارة الدفاع الروسية.



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن الطائرة اختفت من شاشات الرادار "بعد هجوم أربع طائرات إسرائيلية على أهداف في محافظة اللاذقية السورية".



واتهمت دمشق إسرائيل باستهداف منشآت في اللاذقية لكن إسرائيل لم تعلق حتى الآن.



