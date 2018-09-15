«شكري» يستقبل وزيري خارجية اليونان وقبرص

أنسامد - 15 سبتمبر / أيلول/ - إستقبل وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، الجمعة، كلا من «نيكوس كوتزياس»، وزير خارجية اليونان، و«نيكوس خريستوذوليديس» وزير خارجية قبرص.



وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء يأتي في إطار حرص الوزراء الثلاثة على التشاور المستمر والتنسيق تعزيزا لعلاقات الصداقة القوية القائمة بين مصر وقبرص واليونان، والتي باتت تمثل أساسا استراتيجيا هاما وراسخا في المنطقة.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن اللقاء تناول الإعداد للقمة القادمة لآلية التعاون بين الدول الثلاث، والمقررة في جزيرة «كريت» باليونان خلال العام الجاري، حيث استعرض الوزراء التقدم المُحرز في تنفيذ مشروعات التعاون المشتركة في إطار آلية التعاون الثلاثي، ويأتي على رأسها مشروع الربط الكهربائي بين القارتين الأفريقية والأوروبية عبر الدول الثلاث، ومشروعات التعاون في مجال الطاقة في ظل الاكتشافات الهيدروكربونية الأخيرة في منطقة شرق المتوسط وما تمثله من أهمية استراتيجية، فضلا عن التعاون وتبادل الخبرات في مجالات زراعة الزيتون والمصايد السمكية والصناعات المرتبطة بها.



وكذلك التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات.



وأكد وزير الخارجية الأولوية المتقدمة التي توليها مصر للعلاقات الاستراتيجية مع كل من أثينا ونيقوسيا، كما أعرب وزيرا خارجية اليونان وقبرص عن تقديرهما لمختلف أطر التعاون الثلاثي القائم مع مصر وتطلعهما إلى تعزيزها والارتقاء بها، لاسيما فيما يتعلق بتطوير العلاقات الاقتصادية وبما يتناسب مع طبيعة ومستوى التقارب السياسي بين الدول الثلاث.



