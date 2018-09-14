مجلس الأمن يمدد مهمة البعثة الدولية في ليبيا
بوتفليقة يبحث في اتصال هاتفي مع ماكرون العلاقات الثنائية
انخفاض قيمة الليرة يرجع لعدم تجاوب تركيا مع الطلبات الأمريكية المخلة بسيادتها
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
العراق ، المحتجون يهاجمون القنصلية الإيرانية في البصرة
أربعة ضحايا وإثنين مصابين في تحطم طائرة عسكرية بالقرب من أشبيلية - أسبانيا
محكمة إسرائيلية تؤيد هدم قرية الخان الأحمر البدوية
مهرجان حرب الطماطم السنوي في فالنسيا بإسبانيا
الاحتفال بعيد الاضحي في احدى الحدائق في اسرائيل
مسابقة الثيران في شمال أسبانيا