بوتفليقة يبحث في اتصال هاتفي مع ماكرون العلاقات الثنائية

أنسامد - 14 سبتمبر /أيلول/ - بحث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية التي تتميز بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية أن هذا الاتصال يأتي في إطار التشاور القائم بين رئيسي البلدين.



وأضاف البيان أن الاتصال تمحور حول العلاقات الجزائرية الفرنسية التي تتميز بالشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات، بالإضافة إلى بحث الأوضاع في المنطقة لاسيما في ليبيا ومالي.



تعليق الصورة: الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (يمين الصورة) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون