منظمة الصحة العالمية:العنف في ليبيا أسفر عن مقتل 50 شخصا

انسامد - 4 سبتمبر - ايلول - قالت منظمة الصحة العالمية إن العنف الذي يشهده جنوب العاصمة الليبية طرابلس قد أسفر حتى الآن عن مقتل 50 شخصا واصابة أكثر من 125 آخرين هم بحاجة الى رعاية طبية عاجلة لإنقاذ الحياة.



وفي الوقت الذي أكدت المنظمة الدولية أن الوضع هناك لا يزال متقلبا ، فقد أشارت الى أنه من المتوقع تزايد عدد الإصابات في الأيام القادمة ، ولفتت الى أنه تم الابلاغ عن هجمات على بعض مرافق الرعاية الصحية ، حيث تعرض مركز للعلاج الطبيعي في عين زارة الى أضرار جزئية بسبب قذيفة في 2 سبتمبر.



وأضافت المنظمة ، في بيان مساء الاثنين في جنيف ، أنها ولدعم جهود الاستجابة التي تقوم بها وزارة الصحة في ليبيا تقوم بنشر 10 فرق متنقلة من صدمات الطوارئ تتألف من الأطباء والمساعدين الطبيين والأدوية الأساسية والمعدات الطبية الى المناطق التى يستمر القتال فيها.



وذكرت منظمة الصحة أنها قدمت أدوية الصدمات الى حوالي 200 حالة حرجة ، وأن لديها ما يكفي من الأدوية الى حوالي 2000 حالة أخرى ، وأنها على أهبة الاستعداد لتوصيلها الى المستشفيات حسب الحاجة ، وأكدت أنه تم تسليم الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة الى المرافق الصحية في المناطق التي تستضيف الأشخاص الذين نزحوا نتيجة العنف ، كما تقوم فرق منظمة الصحة العالمية بزيارة المدارس وغيرها من الأماكن التي يبحث فيها النازحون عن ملاجئ لتحديد الإحتياجات الصحية الإضافية.



وأشارت الى أنها تعمل مع السلطات الصحية الوطنية في ليبيا والشركاء على الأرض للاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة ، ولفتت الى أن حواجز الطرق لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام تقديم الرعاية الصحية ، خاصة سيارات الاسعاف والتي لا تستطيع الوصول الى الجرحى.



وأوضحت أنه مع توقع أعداد أكبر من الجرحى المدنيين فمن الضروري السماح للأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الصحي بالتنقل بحرية حتى يتمكنوا من إنقاذ الأرواح دون تأخير ودون أن تتعرض سلامتهم الشخصية للخطر.



