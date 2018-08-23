المرصد السوري : مقتل 3 عناصر من تنظيم داعش في قصف للتحالف

أنسامد - 23 أغسطس / آب / - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان -
الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له - مقتل 3 عناصر من مسلحي
تنظيم داعش الإرهابي في قصف لطيران التحالف الدولي بقيادة الولايات
المتحدة الأمريكية على آخر جيب يسيطر عليه التنظيم في ريف دير
الزور الشرقي .
ورجح المرصد - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الخميس -
ارتفاع قتلى التنظيم لوجود إصابات بينهم في حالات حرجة جراء غارات
التحالف التي قال إنها استهدفت بلدت البغوز على الضفاف الشرقية
لنهر الفرات .
وأشار المرصد إلى أن ذلك يأتي وسط تحضيرات تجريها قوات سوريا
الديمقراطية المدعومة من واشنطن لشن علميات لإخراج التنظيم من
المنطقة .
وفي ريف حلب ، أفاد المرصد بمقتل 3 أطفال على الأقل جراء انفجار
قذيفة في بلدة العيس في القسم الخاضع لسيطرة المعارضة بريف حلب
الجنوبي .
وأضاف أن القوات السورية تواصل قصفها لمواقع المعارضة بمحافظة إدلب
، مشيرا إلى استقدام النظام تعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس في
محافظات إدلب وحماة واللاذقية .. وسط توقعات بعمليات عسكرية قريبة
للقوات السورية في المنطقة.