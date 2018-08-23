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المرصد السوري : مقتل 3 عناصر من تنظيم داعش في قصف للتحالف
في ريف دير الزور الشرقي
    أنسامد - 23 أغسطس / آب / - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان - الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له - مقتل 3 عناصر من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في قصف لطيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على آخر جيب يسيطر عليه التنظيم في ريف دير الزور الشرقي .

    ورجح المرصد - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الخميس - ارتفاع قتلى التنظيم لوجود إصابات بينهم في حالات حرجة جراء غارات التحالف التي قال إنها استهدفت بلدت البغوز على الضفاف الشرقية لنهر الفرات .

    وأشار المرصد إلى أن ذلك يأتي وسط تحضيرات تجريها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن لشن علميات لإخراج التنظيم من المنطقة .

    وفي ريف حلب ، أفاد المرصد بمقتل 3 أطفال على الأقل جراء انفجار قذيفة في بلدة العيس في القسم الخاضع لسيطرة المعارضة بريف حلب الجنوبي .

    وأضاف أن القوات السورية تواصل قصفها لمواقع المعارضة بمحافظة إدلب ، مشيرا إلى استقدام النظام تعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس في محافظات إدلب وحماة واللاذقية .. وسط توقعات بعمليات عسكرية قريبة للقوات السورية في المنطقة.

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