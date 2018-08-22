البحرين تقرر إيقاف تأشيرات دخول القطريين

أنسامد - 22 أغسطس /آب/ - أعلنت وزارة الداخلية البحرينية / امس الثلاثاء / إيقاف إصدار تأشيرات دخول للمواطنين القطريين، باستثناء الطلبة الذين يدرسون في البحرين ومن يحملون تأشيرات سارية، متهمة السلطات القطرية بـالتمادي في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين.



وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن قرارها يستند إلى بيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، الصادر في 5 يونيو 2017، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات ذات الصلة. وأضافت الوزارة أن القرار جاء نتيجة لتمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين، مشيرة إلي أنه يستثنى من القرار الطلبة القطريون الدارسون بالبحرين، وكذلك من يحملون تأشيرات ما زالت سارية الصلاحية.



وتابعت الوزارة "الشعب القطري ليس الجهة المقصودة بهذا القرار، حيث يبقى امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين ولا يمكن أن تتضرر العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين جراء تصرفات السلطات القطرية غير المسؤولة والتي لا تراعي حقوق الجوار أو مبادئ القانون الدولي".



تعليق الصورة: العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين