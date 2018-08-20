أزمة الليرة التركية نتاج "انفجار فقاعة" أم "مؤامرة خارجية"؟

انسامد - 20 اغسطس / اب / علقت صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية على الأزمة الاقتصادية التركية وذلك بعد أن فقدت الليرةأكثر من 40 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.



وحاول كُتّاب بحث الأسباب الحقيقية الكامنة في الاقتصاد التركي التي أدت إلى الأزمة، وانتقد آخرون خطاب الساسة الأتراك الذي يُرجع أسباب تدهور العملة المحلية إلى "مؤامرة".



ويحلّل عادل خالص في صحيفة هسبريس الإلكترونية المغربية أسباب الأزمة، فيقول إن "القراءة الموضوعية للتجربة الاقتصادية التركية على مدى ثلاثين سنة تؤكد أن الدولة، بقدر ما تسعى إلى تثبيت نفسها ضمن الدول الأقوى اقتصاديا، بقدر ما لحقت بها بعض الاختلالات التي تعرفها الاقتصاديات الناشئة ذات التكثيف الرأسمالي القائم على الانفتاح الاقتصادي وتحرير الأسواق".



وفي صحيفة القدس العربي اللندنية، يقول نجاح محمد علي إن انهيار الليرة "مرتبط أساسا بطبيعة النظام المالي، وجاء نتيجة حتمية لعجز الميزان التجاري الذي يصل إلى 85 مليار دولار سنوياً، والديون الخارجية على تركيا التي زادت عن 400 مليار دولار، ومنها نحو 102 مليار دولار ديون قصيرة الأجل".



وتعليقاً على العقوبات الأمريكية على أنقرة التي أدت إلى تصاعد حدة التصريحات بين البلدين، يتوقع عبد الكريم السويلميين في الرأي الأردنية أن تشهد التصريحات التركية "تصعيدا واشتباكا سياسيا مع واشنطن".



ولكنه يرى أن "تظل تركيا حريصة على عدم وصول العلاقات مع الولايات المتحدة لقطيعة كاملة أو أزمة مستفحلة".



