القوات السورية تواصل إرسال التعزيزات العسكرية إلى إدلب

أنسامد - 18 أغسطس /آب/ - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن القوات السورية تواصل إرسال التعزيزات العسكرية نحو محافظة إدلب في شمال غرب البلاد الواقعة على الحدود التركية، لفرض سيطرتها على آخر أبرز معاقل هيئة تحرير الشام والفصائل المعارضة.



وقال المرصد وفقا لراديو (سوا) الأمريكي، أن القوات السورية حققت خلال السنتين الماضيتين انتصارات ميدانية متتالية على حساب الفصائل المعارضة التي لم تعد تسيطر سوى على 8% من الأراضي السورية.



وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب بينما تتواجد فصائل معارضة أخرى في بقية المناطق، فيما تنتشر القوات السورية في الريف الجنوبي الشرقي. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، -في وقت سابق اليوم- مقتل 7 من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي خلال هجوم شنه التنظيم على مبان تضم جنودا فرنسيين وأمريكيين في موقع نفطي كبير بدير الزور شرق البلاد، مشيرا إلى أن قوات (سوريا الديمقراطية )تصدت للهجوم .



