السيسي وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

أنسامد - 17 أغسطس /آب/ - بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وذلك حسبما أفادت وكالة انباء الشرق الاوسط.



وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي تلقى /الخميس/ اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي، حيث بحث الرئيسان آخر المستجدات الخاصة بعدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي.



كما ناقشا سبل دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية من خلال مساندة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مهمته، واستكمال التوافق حول مختلف القضايا المعلقة عبر التوافق الوطني بين كافة الأطراف الليبية، بحيث يكون الحل النهائي للأزمة من صنع الليبيين أنفسهم، وبما يلبى طموحاتهم في استعادة الاستقرار والأمن.



وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيسين ناقشا آخر مستجدات الأزمة السورية، حيث تم تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة لوقف تدهور الأوضاع هناك والحفاظ على مقدرات الشعب السوري، موضحا أن السيسي وماكرون اتفقا خلال الاتصال على الاستمرار في التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ومن جانبها أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، تم خلاله بحث التعاون بين البلدين، خاصة في المجالين الاقتصادي والأمني.



وأضاف الإليزيه - في بيان له - أن الرئيسين بحثا أيضا القضايا الإقليمية وخاصة الوضع في ليبيا والجهود التي تبذلها مصر وفرنسا لمساندة المسار السياسي الذي تدعو له الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص والمدعوم باستنتاجات مؤتمر باريس في 29 مايو الماضي.



وأوضح البيان أن الرئيسين بحثا النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث أكدا على الحاجة الطارئة لخفض التصعيد وتوفير المساعدة الإنسانية في غزة.



ورحب ماكرون بالجهود المصرية لإحراز تقدم في المصالحة الفلسطينية والحصول على هدنة في غزة، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.



