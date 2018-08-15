صحف عربية:تداعيات العقوبات الأمريكية على إيران

انسامد - 15 اغسطس / اب / أبرزت صحف عربية بدء سريان العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران.



وحذّر كُتّاب من أن تأثير هذه العقوبات يمكن أن يمتد إلى بقية دول الشرق الأوسط ويفاقم من عدم استقرار الإقليم.



وتقلّل صحيفة "القدس العربي" اللندنية من إمكانية أن تؤدي هذه العقوبات إلى تغيير النظام الإيراني.



وفي صحيفة "الغد" الأردنية، يحذر فهد الخيطان من أن التصعيد الأمريكي ضد إيران "يأخذ منطقة الشرق الأوسط إلى مرحلة متقدمة من عدم الاستقرار ويعرضها لكل الاحتمالات بما فيها المواجهة العسكرية".



ويرى أن طهران "تراهن على تعاون القوى الدولية الرافضة للعقوبات للتخفيف من تداعياتها على الاقتصاد الإيراني".



ويحذر الكاتب كذلك من أن "الأخطر" في هذه الأزمة هو أن "السياسة الأمريكية ضد إيران ستتحول في غضون أشهر لميدان ثان من ميادين ما بات يُعرف بحرب تجارية كبرى بين أمريكا من جهة والقوى الدولية، غربية وشرقية من جهة أخرى".



رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الإلكترونية اللندنية، عبد الباري عطوان، فيرى أن ترامب "يُقدم على مقامرة خطيرة".



يقول عطوان: "إنه إعلان حرب سيؤدي إلى حالة من الفوضى على صعيد العالم بأسره، لأن دولا عديدة وعلى رأسها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الهند والصين وتركيا، أعلنت رسميا عدم الالتزام بهذه العقوبات".



ويرى الكاتب أنه "عندما تقف قوتان عُظميان مع إيران في وجه هذه العقوبات، وإلى جانبها كل من الهند وتركيا والاتحاد الأوروبي، فإن هذا يعني أن إيران لن تقف لوحدها، وأن... مقامرة ترامب هذه ستكون فاشلة، وقد تقود إلى هزيمته، وربما نهايته كرئيس للولايات المتحدة".



اما في صحيفة "عكاظ" السعودية، فيدعو رامي الخليفة العلي النظام الإيراني إلى إعادة النظر في سياسته في المنطقة "وتجاه الشعوب العربية على وجه التحديد".



ويرى أن على النظام الإيراني مواجهة ثلاث جبهات: "الأولى هي الجبهة الداخلية و المجتمع الدولي و شعوب المنطقة التي تواجه إيران وميليشياتها وستواجهها حتى يخرج الغزو الإيراني صاغرا من الدول العربية، ويتوقف عن تدخلاته التي عاثت فسادا في الدول العربية".



