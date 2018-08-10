تونس تدعم السعودية في أزمتها مع كندا

أنسامد - 10 أغسطس /آب/ - أعلنت تونس دعمها للمملكة العربية السعودية في أزمتها الدبلوماسية مع كندا، وذلك انطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية برفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها.



جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التونسية، مساء الخميس، أكدت فيه أن تونس "تتابع بانشغال التطور المستجد في العلاقات بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وكندا، وتؤكّد انطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية على أهميّة عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الوطنية".



وعبّرت تونس عن أملها في أن يتم تجاوز الخلاف بين الدولتين اللتين تجمعهما بتونس علاقات متميزة في أقرب الآجال.



