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الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا للحوثيين
    أنسامد - 9 أغسطس /آب / - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة.

    ونقلت وكالة الانباء السعودية عن العقيد المالكي أن الصاروخ أطلق باتجاه مدينة (جازان) وبطريقة مُتعمدة لاستهداف الأحياء السكنية والآهلة بالسكان ما يمثل استهداف مباشر للأعيان المدنية والمدنيين واختراق واضح وصريح للقانون الدولي الانساني.

    وبين العقيد المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض الصاروخ البالستي وتدميره، ونتج عن عملية الاعتراض تناثر شظايا الصاروخ الباليستي على الأحياء السكنية ما تسبب في استشهاد أحد المقيمين اليمنيين واصابه (11) من المدنيين بإصابات طفيفة.

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