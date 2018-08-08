اختيار مصر مركزا رئيسيا لريادة الأعمال لتحقيق أهداف التنمية

أنسامد - 8 أغسطس /آب/ - اعلن الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية أنه تم الاتفاق بين الاتحاد ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو) على إنشاء مراكز لريادة الأعمال بالدول العربية يتبناها القطاع الخاص.



وأضاف حنفي - في بيان عقب اجتماعه في دولة البحرين مع الدكتور هاشم سليمان حسين رئيس برنامج ترويج الاستثمار في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) - أنه تم اختيار مصر مركزا رئيسيا بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالوطن العربي.



وأوضح أن إنشاء مراكز لريادة الأعمال بالدول العربية هي مبادرة من اتحاد الغرف العربية لخلق فرص عمل، وتوظيف للشباب العربي، بشكل كبير للحد من البطالة، من خلال مجمعات، وحضانات للمشاريع، والأعمال تستهدف توفير السلع بالسوق المحلي، والتصدير للخارج، وتعطي قيمة مضافة للصناعات.



ومن المقرر أن يتوجه الدكتور خالد حنفي الي الصين للتفاوض مع رئيسة مشروع طريق الحرير البحري ورئيس مشروع التعاون جنوب جنوب لإدراج مصر والدول العربية الواقعة على هذا الخط في مبادرات الأعمال، كما سيشارك في المؤتمرالعالمي للشباب ورواد الأعمالالذي سيعقد في مدينة شينزنالصينية بإلقاء كلمة عن دور اتحاد الغرف العربية في مشروعات ريادة الأعمال.



