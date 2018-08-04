الآثار:أكثر من 5 آلاف زائر لمعرض المستنسخات الأثرية بإيطاليا

أنسامد - 4 أغسطس /آب / - أكد الدكتور عمرو الطيبي المدير التنفيذي لوحدة النماذج الأثرية بوزارة الآثار نجاح معرض النماذج والمستنسخات الأثرية (كنوز مصرية) المقام حاليا بمدينة فيتربو الإيطالية، حيث بلغ عدد الزائرين أكثر من 5 آلاف زائر خلال شهر.



وقال الطيبي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - "إنه بالرغم من أن المعرض ليس مقاما في العاصمة الإيطالية روما إلا أنه شهد إقبالا كثيفا من الزائرين الذين أبدوا انبهارهم وإعجابهم بمقتنيات المعرض".



وتوقع ارتفاع عدد زائري المعرض، الذي يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر القادم مع دخول الأطفال المدارس في شهر سبتمبر المقبل، حيث أن المدارس الإيطالية تنظم رحلات للأطفال ضمن برامج الأنشطة الطلابية للتعريف بالحضارات الأخرى.



وأوضح الطيبي أن المعرض يضم حوالي 250 نموذجا أثريا يعبر عن عظمة ورقي الحضارة المصرية القديمة عبر العصور المختلفة من إنتاج وحدة النماذج الأثرية بالوزارة.. لافتا إلى أنه يتم تنظيمه من قبل وزارة الآثار وبالتعاون مع المؤسسة الإيطالية للأعمال الخيرية في قصر الباباوات الصقلي الذي يتمتع بأهمية كبيرة كونه أحد الأماكن المقدسة في إيطاليا.



ونوه بأنه سيتم عرض جميع القطع والنماذج الأثرية المشاركة في المعرض للبيع في نهاية المعرض لصالح وزارة الآثار، إلى جانب بيع بعض الهدايا التذكارية التي تتراوح بين ألفين و3 آلاف نسخة مماثلة من التماثيل، والقطع صغيرة الحجم التي تحاكي روائع الفن المصري القديم.



جدير بالذكر أنه تم تخصيص قاعة عرض كاملة لمجموعة مستنسخات الأيقونات القبطية النادرة التي تصور رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، بالإضافة إلى عرض مجموعة المستنسخات للآثار المصرية، والتي تضم قطعة لـ(بتاح) رمز الحرف والفنون بمصر القديمة، وهو مصنوع من البوليستر المذهب ويبلغ ارتفاعه 4 أمتار، إلى جانب مستنسخ للقناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، ومستنسخات لتمثال الملك إخناتون، ورأس الملكة نفرتيتي.



