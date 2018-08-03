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تونس تكشف عن شبكة دولية لتهريب متشددين إلى أوروبا
    انسامد - 3 اغسطس / اب - أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، الخميس، الكشف عن شبكة دولية لتهريب الاشخاص إلى أوروبا عبر البلاد، باستخدام جوازات سفر أجنبية مزوّرة.

    وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة تمكنت من الكشف عن شبكة دولية لتهريب الأشخاص انطلاقا من العراق وتركيا، في اتجاه أوروبا عبر تونس، باستعمال جوازات سفر أجنبية مزورة.

    وأضافت البيان أنه تمّ إيقاف أربعة عراقيين وتونسي وسيط في هذه الشبكة الدولية، وإحالتهم للنيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية، وإصدار قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم، فيما تمّ إدراج عنصرين آخرين بذات الشبكة الدولية بالتفتيش.

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