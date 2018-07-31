الناتو العربي يزج بدول الخليج في حرب إقليمية عظمى

انسامد - 31 يوليو / تموز - ناقشت صحف عربية، بنسختيها الورقية والالكترونية، ما ورد في تقارير تحدثت عن سعي الولايات المتحدة لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد مع دول الخليج ومصر والأردن لمواجهة التمدد الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يمثل "نسخة عربية" من حلف شمال الأطلسي "الناتو".



وشككت صحف في نوايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانتقد كُتاب فيها الدور الأمريكي في المطالبة بتشكيل هذا الحلف.



ورأى آخرون أنه قد يقود دول الخليج إلى "حرب إقليمية عظمى".



عن هذا الحلف، يقول موقع أخبار ليبيا إنه "ناتو عربي لمصلحة واشنطن"، مضيفاً: "العنوان الرئيس الذي يغلف به ترامب تلك المتناقضات هو وعده الانتخابي الرئيسي، أن تكون ̕أمريكا أولاً̔".



يكمل الموقع "في سبيل الوصول إلى هذا الهدف، يندفع إلى الانسلاخ من المنظمات الدولية، والتخلي عن الالتزامات التي اضطلعت بها واشنطن عقودا. بمنطق أن شعار ̕أمريكا أولاً̔ يستلزم تخفيف الأعباء الاقتصادية والعسكرية، وتحميل الشركاء والحلفاء أكبر قدر ممكن من تلك الأعباء".



ويرى عبد الله المجالي في صحيفة السبيل الأردنية أن "فكرة الناتو العربي أو الإسلامي، ليست جديدة فقد طرحت قبل عام تقريبا في خضم الزيارة "التاريخية" لترامب للرياض، وانعقاد ما عرف بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية".



ولا يعتقد الكاتب أن فرص نجاح الحلف كبيرة، مشيراً إلى أن "تجاهل الحلف المزمع تأسيسه للخطر الصهيوني هو أحد أهم العوامل التي ستؤدي إلى فشله، فحلف كهذا لن يكون له دعم شعبي خصوصا في الأردن ومصر، والأردن لا يجوز أن يجازف بأحلاف لا تحظى بالدعم الشعبي الكافي".



أما حمدان العربي الإدريسي فيقول في صحيفة دنيا الوطن الالكترونية الفلسطينية: "المثير في حيثيات هذه الأفكار التي يتم تداولها أن هذا الحلف موجه أساسا للمسلمين السنة لمواجهة إيران الشيعية .



بمعنى واضح، اقتتال سني- شيعي، ربما محاولة تكفير عن ذنب خذلان طائفة السنة وترجيح كفة تفوقهم بتغليب الفرع على الأصل في عدة مناطق في الشرق العربي وإعادة ترتيب المنطقة في غير صالحهم".



ويشكك عبد الباري عطوان في رأي اليوم اللندنية في نوايا ترامب، قائلاً إنه من خلالها "الأشقاء في الخليج يُساقون إلى حرب إقليمية عظمى سيكونون حطبها، والممولين لها".



