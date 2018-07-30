إسرائيل تعتقل رسامين إيطاليين بسبب رسمة جدارية لعهد التميمي

انسامد - 30 يوليو / تموز - قالت وكالة الانباء الفلسطينية ان القوات الاسرائيليه اعتقلت، مساء السبت، رسامين ايطاليين رسما جدارية لعهد التميمي على جدار الفصل العنصري شمال بيت لحم.



ونقلت الوكالة عن المنسق العام للجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية في الضفة الغربية منذر عميرة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الرسامين الايطاليين اثناء وضعهما اللمسات الأخيرة على جدارية عهد التميمي التي تم رسمها على جدار الفصل العنصري على المدخل الشمالي لبيت لحم في محيط مسجد بلال بن رباح، واستولوا على كافة المعدات واللوازم الخاصة بهما، إضافة الى اعتقال الناشط مصطفى الاعرج.



وأشار إلى أن الرسامين جاءا من إيطاليا خصيصا لرسم صورة التميمي تكريما لها في يوم اطلاق سراحها، لافتا الى أنهما تعرضا سابقا الى الملاحقة من قبل قوات الاحتلال.



وقالت منظمة التحرير الفلسطينية على تويتر إن قوات إسرائيلية اعتقلت الرسامين الإيطاليين وفلسطينيا كان بصحبتهما.



