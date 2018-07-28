عودة الحياة إلى طبيعتها فى مدن شمال سيناء

أنسامد - 28 يوليو /أ ش أ/ عادت الحياة إلى طبيعتها في مناطق ومدن محافظة شمال سيناء، بعد تحقيق العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018 " نجاحات غير مسبوقة في القضاء على العناصر الإرهابية وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.



وتجولت وكالة أنباء الشرق الأوسط في شوارع بئر العبد التى تتميز بالإنتاج السمكي المتميز، وإنتاج زراعى من الخضروات والفاكهة خاصة التين والزيتون التي تزرع على مياه الآبار خاصة منطقة جنوب "رابعة"، حيث تشهد الأسواق في المدينة حالة من إقبال المواطنين على جميع المواد سواء الغذائية كالخضروات والفاكهة أو الأدوات المنزلية، والملابس فتعمل الأسواق بكامل طاقتها وقال أهالي بئر العبد إن الوضع أصبح الآن أكثر استقرارا سواء على المستوى الأمنى أو التجارى، مشيرا إلى أن الوضع اختلف كثيرا عن ما قبل انطلاق العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018.



وقد عادت مظاهر عودة الحياة لطبيعتها ولم تتوقف عند الأسواق والمحلات التجارية فقط، ولكن الأمر انتقل أيضا إلى شواطىء المدينة الساحلية.



وانتقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أحد شوطىء بئر العبد، حيث تشهد حالة إقبال كبيرة من كبير المواطنين المصطفين ، فضلا عن تنظيم بعض الألعاب للأطفال على الشواطىء.



